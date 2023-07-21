Сутички на території Києво-Печерської лаври: чотирьох осіб судитимуть за хуліганство

Четверо осіб, які у квітні пошкодили захисні ролети та зайшли до приміщення на території Київсько-Печерської лаври, постануть перед судом. Їм загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

– Після завершення роботи комісії Міністерства культури на території одного із корпусів Києво-Печерської лаври група осіб пошкодила захисні ролети та зайшла до приміщення, яке представники комісії оглянули та опечатали, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили чотирьох найбільш активних учасників правопорушення.

Ними виявилися двоє жінок, 1986 та 1984 років народження, та двоє чоловіків, 1983 та 2001 років народження. Усіх було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Також, за погодженням із Печерською окружною прокуратурою, поліцейські повідомили затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

Наразі слідчі зібрали доказову базу щодо хуліганських дій зловмисників та скерували обвинувальні акти до суду для розгляду справи по суті.

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