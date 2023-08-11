Києво-Печерська лавра тимчасово припинила доступ відвідувачів на територію Нижньої лаври

З 11 серпня Києво-Печерська лавра тимчасово припиняє доступ на територію Нижньої лаври усіх відвідувачів, за винятком священників, ченців і працівників чоловічого монастиря.

Як зазначається у заяві, “рішення ухвалено через системне перешкоджання роботі представників заповідника щодо доступу до приміщень Нижньої лаври з метою врегулювання певних питань”.

Для проведення богослужінь і відвідування на території Києво-Печерської лаври буде відкрито:

храм Сергія Радонезького;

храм Агапіта Печерського;

храм Воскресіння Христового;

храм Антонія і Феодосія Печерських із Трапезною палатою;

Успенський собор.

Нагадаємо, згідно з договором, укладеним 19 липня 2013 року, чоловічий монастир УПЦ МП мав право безоплатно користуватися культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю.

На початку березня указом президента та постановою Кабміну було створеноміжвідомчу робочу групу, яка встановила порушення монастирем умов про використання безплатно наданого державного майна. На підставі цього Києво-Печерська лавра розірвала договір оренди з УПЦ МП і дала ченцям час до 29 березня повністю звільнити будівлі та територію заповідника.

У відповідь на це митрополит Павло заявив, що його церква не має наміру покидати лавру, принаймні до закінчення судових розглядів, мовляв, під час дії воєнного стану українська влада не має права розривати договір оренди.

30 березня Києво-Печерській лаврі розпочала роботу спільна комісія з прийняття будівель у державне користування. Втім, представники УПЦ МП всіляко намагалися перешкоджати фахівцям і не допускали їх на територію лаври.

А коли комісія вже разом із правоохоронцями змогла потрапити на територію святині, то почала фіксувати численні порушення ченцями правил користування будівлями заповідника Києво-печерська лавра.

1 квітня СБУ вручила підозру настоятелю Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу за двома статтями – розпалювання релігійної ворожнечі (ч. 1 ст. 161 КК) та виправдання й заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 43 2 ККУ). У його будинку провели обшуки.

Йому оголосили про ще одну підозру – в порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань, виправдовуванні й запереченні збройної агресії РФ, вчинених службовою особою повторно.

Наприкінці червня Солом’янський райсуд Києва продовжив домашній арешт на два місяці колишньому наміснику Києво-Печерської лаври, митрополиту УПЦ Павлу.

14 липня Солом’янський районний суд Києва змінив запобіжний захід для митрополита з домашнього арешту на перебування під вартою з альтернативою застави у 33,3 млн грн. Представник релігійної організації мав перебувати у СІЗО до 14 серпня.

7 серпня колишнього настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла звільнили з-під варти. За нього внесли заставу у розмірі 33,3 млн грн.

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