Устраивала стычки возле лавры и прославляла РФ: активистке сообщили о подозрении
Активистке, которая провоцировала столкновения возле Киево-Печерской лавры, сообщили о подозрении в оправдании вооруженной агрессии РФ (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).
Как выяснили следователи, подозреваемая с начала полномасштабного вторжения распространяла на собственной странице в социальной сети сообщения, в которых отрицала вооруженную агрессию России против Украины.
– Она представляла российскую агрессию как внутренний гражданский конфликт. Это подтверждено выводами судебной лингвистической экспертизы, – отметили в Офисе генпрокурора.
Также, по данным следствия, подозреваемая принимала активное участие в протестах против выселения УПЦ Московского патриархата из Киево-Печерской лавры, а также перехода УПЦ МП в Православную церковь Украины.
За указанное правонарушение подозреваемой грозит до трех лет тюрьмы.
Напомним, четверо человек, которые в апреле повредили защитные роллеты и зашли в помещение на территории Киево-Печерской лавры, предстанут перед судом. Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.Олег Корниенко