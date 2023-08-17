Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
Ракетный удар по Львову: разрушены квартиры, повреждены машины, есть попадание в садик
Изнасиловал и еще живую в мешке сбросил с обрыва: в Чехии украинец едва не убил 15-летнюю девушку
В двух селах Львовской области из-за попадания ракет повреждены 19 домов, количество пострадавших возросло
Во Львове избили трансгендерную военную, которая приехала на похороны матери: омбудсмен отреагировал на инцидент
Срочно
В Луцке от попадания российских ракет погибли три человека, есть раненые
Происшествия
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Устраивала стычки возле лавры и прославляла РФ: активистке сообщили о подозрении

лавра
Фото: Офис генпрокурора

Активистке, которая провоцировала столкновения возле Киево-Печерской лавры, сообщили о подозрении в оправдании вооруженной агрессии РФ (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

Как выяснили следователи, подозреваемая с начала полномасштабного вторжения распространяла на собственной странице в социальной сети сообщения, в которых отрицала вооруженную агрессию России против Украины.

– Она представляла российскую агрессию как внутренний гражданский конфликт. Это подтверждено выводами судебной лингвистической экспертизы, – отметили в Офисе генпрокурора.

Устраивала стычки возле лавры и прославляла РФ: активистке сообщили о подозрении
Фото: Офіс генпрокурора
Устраивала стычки возле лавры и прославляла РФ: активистке сообщили о подозрении
Фото: Офіс генпрокурора
Устраивала стычки возле лавры и прославляла РФ: активистке сообщили о подозрении
Фото: Офіс генпрокурора
Устраивала стычки возле лавры и прославляла РФ: активистке сообщили о подозрении
Устраивала стычки возле лавры и прославляла РФ: активистке сообщили о подозрении
Устраивала стычки возле лавры и прославляла РФ: активистке сообщили о подозрении

Также, по данным следствия, подозреваемая принимала активное участие в протестах против выселения УПЦ Московского патриархата из Киево-Печерской лавры, а также перехода УПЦ МП в Православную церковь Украины.

За указанное правонарушение подозреваемой грозит до трех лет тюрьмы.

Напомним, четверо человек, которые в апреле повредили защитные роллеты и зашли в помещение на территории Киево-Печерской лавры, предстанут перед судом. Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Читайте также
Киево-Печерская лавра временно прекратила доступ посетителей на территорию Нижней лавры
Києво-Печерська лавра

Источник: Офис генпрокурора
агенти Кремля, активісти, Киево-Печерская лавра, Офис генпрокурора
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Готовил ракетный удар по Киеву. СБУ задержала агента Кремля
Устраивала стычки возле лавры и прославляла РФ: активистке сообщили о подозрении
На Житомирщине злоумышленники требовали 190 тыс. грн с военного, угрожая убить беременную жену
Нацполиция
Обманом хотел вернуть изъятые $350 тыс.: дело “бриллиантового прокурора” было передано в суд
Устраивала стычки возле лавры и прославляла РФ: активистке сообщили о подозрении
СБУ задержала предателя, который хотел вступить в ряды ВСУ, чтобы сливать врагу позиции на передовой
спецпризначенці СБУ
”Война – это натовский договорняк”: сторонница УПЦ МП распространяет нарративы РФ возле лавры
вірянка УПЦ МП
Игры
Видео
Обороняться, штурмовать и уничтожать вражескую технику: Волки Да Винчи тренируют желающих

В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.

Олег Корниенко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (16.08.2023)
Устраивала стычки возле лавры и прославляла РФ: активистке сообщили о подозрении
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (16.08.2023)
Устраивала стычки возле лавры и прославляла РФ: активистке сообщили о подозрении
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (16.08.2023)
Устраивала стычки возле лавры и прославляла РФ: активистке сообщили о подозрении
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (16.08.2023)
Устраивала стычки возле лавры и прославляла РФ: активистке сообщили о подозрении
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь