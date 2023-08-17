Устраивала стычки возле лавры и прославляла РФ: активистке сообщили о подозрении

Активистке, которая провоцировала столкновения возле Киево-Печерской лавры, сообщили о подозрении в оправдании вооруженной агрессии РФ (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

Как выяснили следователи, подозреваемая с начала полномасштабного вторжения распространяла на собственной странице в социальной сети сообщения, в которых отрицала вооруженную агрессию России против Украины.

– Она представляла российскую агрессию как внутренний гражданский конфликт. Это подтверждено выводами судебной лингвистической экспертизы, – отметили в Офисе генпрокурора.

Также, по данным следствия, подозреваемая принимала активное участие в протестах против выселения УПЦ Московского патриархата из Киево-Печерской лавры, а также перехода УПЦ МП в Православную церковь Украины.

За указанное правонарушение подозреваемой грозит до трех лет тюрьмы.

Напомним, четверо человек, которые в апреле повредили защитные роллеты и зашли в помещение на территории Киево-Печерской лавры, предстанут перед судом. Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Источник : Офис генпрокурора

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