За 10 км від Ужгорода: на Закарпатті стався землетрус

У четвер, 10 серпня, поблизу міста Ужгород у Закарпатській області стався землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомили в Головному центрі спеціального контролю, який здійснює моніторинг геофізичних явищ в Україні та світі.

Сейсмологи зафіксували підземні поштовхи о 10:36 ранку.

Епіцентр землетрусу розташовувався за 10 км на схід від Ужгорода, на глибині 5 км. За класифікацією він належить до невідчутних.

Загалом протягом 2020-2023 років у районі міста Ужгород зафіксували сім землетрусів. Найпотужніші з них відбулися 19 і 27 квітня 2020 року (магнітудою 3,1 та 3,2 відповідно).

Востаннє землетрус у цьому регіоні реєстрували 14 січня 2022 року. Магнітуда підземних поштовхів тоді становила 1,5.

Наприкінці травня землетрус магнітудою 3,5 бала за шкалою Ріхтера стався у Полтавській області. А в квітні поштовхи магнітудою 2,2 зафіксували поблизу міста Яремче (Івано-Франківська область).

Що робити, якщо землетрус застав у будинку, квартирі чи на вулиці – читайте в матеріалі.

Джерело: Головний центр спеціального контролю

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