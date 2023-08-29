Обстріл Донеччини та просування ЗСУ: 552-й день війни
У Сумах помер волонтер, який минулого року передав $35 тис. на потреби ЗСУ
У Сумах помер 87-річний волонтер Микола Іванович Єрис, який минулого року передав $35 тис. на потреби ЗСУ.
Трагічну новину у Facebook повідомив Дмитро Тіщенко, волонтер Громадського фонду Суми, до якого пенсіонер і приніс свої заощадження.
Зазначається, що Микола Єрис помер три тижні тому. Волонтер дізнався про це, коли навідався до нього додому.
– Він завжди просив не робити з нього героя, не погоджувався на інтерв’ю, але захоплено розповідав про своє життя і роботу на заводі. Три тижні тому не стало Миколи Івановича Єриса, який минулоріч зробив внесок у $35 тис. на підтримку сил оборони Сумщини, – йдеться у повідомленні.
У низці областей України оголошено повітряну тривогу
– Донецька, Харківська, Полтавська, Сумська, Дніпропетровська – загроза застосування балістичного озброєння! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, – закликали у Повітряних силах ЗСУ.
РФ обстріляла Торецьк касетними боєприпасами
У понеділок, 28 серпня, російські окупанти обстріляли місто Торецьк Донецької області. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще троє дістали поранення.
Як повідомили в Офісі генерального прокурора, ймовірно, РФ використала касетні боєприпаси із РСЗВ Ураган.