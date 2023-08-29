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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Обстріл Донеччини та просування ЗСУ: 552-й день війни

552-й день війни
29 Серпня, 0:56

У Сумах помер волонтер, який минулого року передав $35 тис. на потреби ЗСУ

У Сумах помер 87-річний волонтер Микола Іванович Єрис, який минулого року передав $35 тис. на потреби ЗСУ.

Трагічну новину у Facebook повідомив Дмитро Тіщенко, волонтер Громадського фонду Суми, до якого пенсіонер і приніс свої заощадження.

Зазначається, що Микола Єрис помер три тижні тому. Волонтер дізнався про це, коли навідався до нього додому.

– Він завжди просив не робити з нього героя, не погоджувався на інтерв’ю, але захоплено розповідав про своє життя і роботу на заводі. Три тижні тому не стало Миколи Івановича Єриса, який минулоріч зробив внесок у $35 тис. на підтримку сил оборони Сумщини, – йдеться у повідомленні.

29 Серпня, 0:19

У низці областей України оголошено повітряну тривогу

– Донецька, Харківська, Полтавська, Сумська, Дніпропетровська – загроза застосування балістичного озброєння! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, – закликали у Повітряних силах ЗСУ.

29 Серпня, 0:08

РФ обстріляла Торецьк касетними боєприпасами

У понеділок, 28 серпня, російські окупанти обстріляли місто Торецьк Донецької області. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, ймовірно, РФ використала касетні боєприпаси із РСЗВ Ураган.

Війна в Україні, Володимир Зеленський, ЗСУ, Російська агресія
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Військовий наголошує: навіть 42 літаки, які пообіцяли Нідерланди - це в 42 рази краще, ніж нічого. І отримавши F-16, Україна поступово почне воювати з агресором у повітрі на рівних.

Наталя Луценко
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