Обстріл Донеччини та просування ЗСУ: 552-й день війни

29 Серпня, 0:56

У Сумах помер волонтер, який минулого року передав $35 тис. на потреби ЗСУ

У Сумах помер 87-річний волонтер Микола Іванович Єрис, який минулого року передав $35 тис. на потреби ЗСУ.

Трагічну новину у Facebook повідомив Дмитро Тіщенко, волонтер Громадського фонду Суми, до якого пенсіонер і приніс свої заощадження.

Зазначається, що Микола Єрис помер три тижні тому. Волонтер дізнався про це, коли навідався до нього додому.