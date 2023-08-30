Намагалися зупинити авто: нові подробиці вбивства патрульним чоловіка у Дніпрі

У ДБР озвучили нові подробиці інциденту, під час якого патрульний у Дніпрі застрелив чоловіка, який затіяв бійку з правоохоронцями. Поліцейському незабаром оберуть запобіжний захід.

Про це повідомила речниця ДБР Тетяна Сап’ян в ефірі Сніданку з 1+1.

Вона зауважила, що правоохоронці з’ясували: патрульні намагалися зупинити автівку, проте водій на сигнали не реагував.

– Чому так трапилося, що це призвело до летального випадку, буде встановлено в процесі досудового розслідування, – зауважила Сап’ян.

За даними слідства, чоловік поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння. Представниця ДБР уточнила, що йдеться про пасажира автівки.

Вона також нагадала, що наразі кримінальне провадження розслідується за двома статтями КК: за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 3 ст. 365 (Перевищення службових повноважень).

Сап’ян також повідомила, що правоохоронці проаналізують усі відео з місце інциденту, які на даний час поширюються у соцмережах.

– Нагадаю, що поліцейського затримано. Найближчим часом ухвалюватимуть рішення про обрання йому запобіжного заходу, – сказала вона.

Зі свого боку перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький заявив, що Департамент патрульної поліції буде сприяти слідству і проведенню службового розслідування щодо цього інциденту.

– Ситуація важка. Буде зроблено повний розбір і вжито певні заходи. І я ще раз повторюю, що кваліфікацію сформує слідство, а висновки зробить суд, — написав Білошицький у Facebook.

Він заявив, що не може висловитись про правомірність або неправомірність, про винуватість чи невинуватість правоохоронців.

– …адже є комісія, яка проводить службове розслідування і є слідство, які оцінять всі докази в сукупності й дадуть свої висновки, базуючись на фактах, а не здогадках, — зазначив Білошицький.

Нагадаємо, що ввечері 29 серпня у Дніпрі поліцейські зупинили автомобіль Jaguar для перевірки. Під час бесіди із правоохоронцями стався конфлікт. Водій напав на поліцейську та почав її бити, після чого переключився на іншого патрульного. У результаті цього поліцейському довелося застосувати зброю.

У той же день поліцейського, який відкрив вогонь, затримали.

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