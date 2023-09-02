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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Повідомляли про загрозу балістики: уночі в Запорізькому районі лунали вибухи

Вибух
Фото: Факти ICTV

Уночі 2 вересня в Запорізькому районі прогриміли вибухи.

У цей час керівник обласної військової адміністрації Юрій Малашко попереджав жителів регіону, що ворог може застосувати балістичне озброєння.

Тим часом моніторингові канали повідомляли, що з-під Комиш-Зорі російські війська випустили ракети із ЗРК С-300 в напрямку Запорізького району.

А відразу після цього місцеві жителі почали повідомляти про вибухи на території області.

До слова, напередодні армія РФ завдала 94 удари по 22 містах та селах регіону.

1 вересня в області було 79 артилерійських обстрілів.

Крім того, окупанти двома ракетами поцілили по Комишувасі, завдали авіаційних ударів по Роботиному та Преображенці, сімома безпілотниками атакували Новодарівку, Малинівку й Лобкове, а Новодарівку, Червоне та Кам’янське обстріляли з реактивних систем залпового вогню.

До обласної військової адміністрації надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків, складських приміщень та об’єктів інфраструктури.

На щастя, 1 вересня минулося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 556-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Юрій Малашко

Війна в Україні, Вибух, Запорізька область, Російська агресія, РФ
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