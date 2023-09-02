Повідомляли про загрозу балістики: уночі в Запорізькому районі лунали вибухи
Уночі 2 вересня в Запорізькому районі прогриміли вибухи.
У цей час керівник обласної військової адміністрації Юрій Малашко попереджав жителів регіону, що ворог може застосувати балістичне озброєння.
Тим часом моніторингові канали повідомляли, що з-під Комиш-Зорі російські війська випустили ракети із ЗРК С-300 в напрямку Запорізького району.
А відразу після цього місцеві жителі почали повідомляти про вибухи на території області.
До слова, напередодні армія РФ завдала 94 удари по 22 містах та селах регіону.
1 вересня в області було 79 артилерійських обстрілів.
Крім того, окупанти двома ракетами поцілили по Комишувасі, завдали авіаційних ударів по Роботиному та Преображенці, сімома безпілотниками атакували Новодарівку, Малинівку й Лобкове, а Новодарівку, Червоне та Кам’янське обстріляли з реактивних систем залпового вогню.
До обласної військової адміністрації надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків, складських приміщень та об’єктів інфраструктури.
На щастя, 1 вересня минулося без постраждалих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 556-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Юрій Малашко
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