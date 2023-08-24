Спалахнув магазин: у центрі Донецька серед ночі лунали вибухи
24 серпня в поки що окупованому Донецьку прогриміли вибухи.
Про гучні звуки в місті місцеві Telegram-канали почали сповіщати о другій ночі.
Очевидці відразу ж почали надсилати фото та відео з місця події.
За їхніми словами, в центрі Донецька, на вулиці Панфілова, спалахнув магазин.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 547-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Фото: Типичный Донецк
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