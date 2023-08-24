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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Спалахнув магазин: у центрі Донецька серед ночі лунали вибухи

Вибухи в Донецьку 24 серпня 2023

24 серпня в поки що окупованому Донецьку прогриміли вибухи.

Про гучні звуки в місті місцеві Telegram-канали почали сповіщати о другій ночі.

Очевидці відразу ж почали надсилати фото та відео з місця події.

За їхніми словами, в центрі Донецька, на вулиці Панфілова, спалахнув магазин.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 547-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Типичный Донецк

Вибух, Донецьк, Пожежа, Російська агресія
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