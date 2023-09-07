Росія з Криму перекидає війська на Херсонщину та Запоріжжя – Гуменюк

Російські загарбники перекидають своїх солдатів із тимчасово окупованого Криму до тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей.

Таким чином вони намагаються компенсувати втрати на фронті.

Про це заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини.

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– Цілком очевидно, що вони підтягують сили на Запорізький напрямок і намагаються посилити Херсонський, — повідомила вона.

За словами Гуменюк, на цих двох напрямках окупанти раніше зосередили “досить потужне угруповання”, яке постачало сили на Схід України.

– Наразі вони самі потребують відповідного поліпшення свого стану, — додала вона.

Вона наголосила, що псевдовибори на тимчасово загарбаних росіянами територіях мають на меті зібрати інформацію про місцевих чоловіків призовного віку, залучити їх начебто до “територіальної оборони”, а тоді приєднати до складу окупаційних військ на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Раніше у Держприкордонслужбі повідомили, що Росія у межах ротації вивела з території Білорусі практично всі свої підрозділи, які проходили там військову підготовку.

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