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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Удари по Токмаку та обстріл Росією Херсона: 571-й день війни

Удари по Токмаку та обстріл Росією Херсона: 571-й день війни
17 Вересня, 0:59

Зліт 7 Ту-95мс: у Повітряних силах попередили про зліт бомбардувальників РФ

У Повітряних силах ЗСУ зафіксували зліт біля 7 російських бортів Ту-95мс з аеродрому Оленья.

– Якщо виліт бойовий – орієнтовний час підльоту ракет (залежно від пускових рубежів) –  близько 4-ї – 5-ї години, – йдеться у повідомленні.

У ПС ЗСУ закликали слідкувати за їх повідомленнями, а в разі оголошення сигналів повітряної тривоги – прямувати в укриття.

17 Вересня, 0:48

Ймовірно, балістикою: Росія завдала ударів по Харкову

У Харкові пролунали звуки вибухів під час повітряної тривоги.

Про це спочатку повідомили кореспонденти Суспільного, а згодом про атаку заявив і керівник ОВА Олег Синєгубов.

– Окупанти завдають ударів по Харкову. Перебувайте в укриттях, – написав він.

За інформацією з моніторингових Telegram-каналів, йдеться про балістичний удар ракетою С-300.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про балістичну загрозу для Полтавської, Дніпропетровської та Харківської областей.

Згодом у місті пролунали повторні вибухи. За даними Суспільного, у місті пролунало щонайменше чотири вибухи.

Міський голова Ігор Терехов додав, що окупанти обстрілюють місто вдруге за добу.

Війна в Україні
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