Удари по Токмаку та обстріл Росією Херсона: 571-й день війни

17 Вересня, 0:48

Ймовірно, балістикою: Росія завдала ударів по Харкову

У Харкові пролунали звуки вибухів під час повітряної тривоги.

Про це спочатку повідомили кореспонденти Суспільного, а згодом про атаку заявив і керівник ОВА Олег Синєгубов.

– Окупанти завдають ударів по Харкову. Перебувайте в укриттях, – написав він.

За інформацією з моніторингових Telegram-каналів, йдеться про балістичний удар ракетою С-300.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про балістичну загрозу для Полтавської, Дніпропетровської та Харківської областей.

Згодом у місті пролунали повторні вибухи. За даними Суспільного, у місті пролунало щонайменше чотири вибухи.

Міський голова Ігор Терехов додав, що окупанти обстрілюють місто вдруге за добу.