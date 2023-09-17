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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У російському Орлі після атаки БпЛА спалахнув резервуар із паливом

Пожежа в Орлі 17 вересня 2023

Уночі 17 вересня російська протиповітряна оборона нібито відбивала атаку безпілотників.

У Міноборони Росії о другій ночі відзвітували про знищення одного дрона над Істринським районом Московської області, а о пів на п’яту – ще одного над Домодєдовським районом Московської області.

До слова, мер Москви Сергій Собянін о 04:20 стверджував, що БпЛА було приземлено в сусідньому з Домодєдовським Раменському районі Московської області.

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Тож, поки невідомо, мер столиці та представники Міноборони РФ повідомляли про один безпілотник чи про різні.

Сумніви закрадаються хоча б тому, що в Міноборони нічого не повідомили про падіння безпілотника в місті Орел.

Орел

А губернатор Орловської області Андрій Кличков тим часом зазначав, що о 03:50 літальний апарат “упав на нежитловий об’єкт у Залізничному районі міста”.

Кличков заявив, що місце події оточено, ситуація перебуває під повним контролем, а постраждалих буцімто немає.

Однак після того, як у мережі почала поширюватись інформація про пожежу в Орлі, губернатору довелось внести корективи до свого нічного повідомлення.

Після цього Андрій Кличков додав, що “відкрите горіння резервуара з паливом на території промислового об’єкта Залізничного району міста Орла повністю ліквідовано”, хоча раніше про займання нічого не згадував.

Поки в Росії літали безпілотники, літакам довелось зробити вимушену зупинку.

Зокрема, через запровадження режиму Килим сталися зміни в розкладі аеропортів Москви.

Так, о другій ночі в аеропортах Внуково, Шереметьєво та Домодєдово, за даними росЗМІ, було затримано 29 та скасовано дев’ять рейсів.

Джерело: Міноборони Росії, мер Москви Сергій Собянін, губернатор Кличков

Фото: Mash

Безпілотники, Дрони, Міноборони РФ, Москва, Пожежа
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