У російському Орлі після атаки БпЛА спалахнув резервуар із паливом
Уночі 17 вересня російська протиповітряна оборона нібито відбивала атаку безпілотників.
У Міноборони Росії о другій ночі відзвітували про знищення одного дрона над Істринським районом Московської області, а о пів на п’яту – ще одного над Домодєдовським районом Московської області.
До слова, мер Москви Сергій Собянін о 04:20 стверджував, що БпЛА було приземлено в сусідньому з Домодєдовським Раменському районі Московської області.
Тож, поки невідомо, мер столиці та представники Міноборони РФ повідомляли про один безпілотник чи про різні.
Сумніви закрадаються хоча б тому, що в Міноборони нічого не повідомили про падіння безпілотника в місті Орел.
А губернатор Орловської області Андрій Кличков тим часом зазначав, що о 03:50 літальний апарат “упав на нежитловий об’єкт у Залізничному районі міста”.
Кличков заявив, що місце події оточено, ситуація перебуває під повним контролем, а постраждалих буцімто немає.
Однак після того, як у мережі почала поширюватись інформація про пожежу в Орлі, губернатору довелось внести корективи до свого нічного повідомлення.
Після цього Андрій Кличков додав, що “відкрите горіння резервуара з паливом на території промислового об’єкта Залізничного району міста Орла повністю ліквідовано”, хоча раніше про займання нічого не згадував.
Поки в Росії літали безпілотники, літакам довелось зробити вимушену зупинку.
Зокрема, через запровадження режиму Килим сталися зміни в розкладі аеропортів Москви.
Так, о другій ночі в аеропортах Внуково, Шереметьєво та Домодєдово, за даними росЗМІ, було затримано 29 та скасовано дев’ять рейсів.
Джерело: Міноборони Росії, мер Москви Сергій Собянін, губернатор Кличков
Фото: Mash
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