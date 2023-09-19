У Херсоні окупанти обстріляли тролейбус: поранено двох чоловіків, є загиблий

Сьогодні зранку російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсону, на жаль, є загиблий.

Про це повідомив Роман Мрочко, голова Херсонської міської військової адміністрації.

Обстріл міста стався о 09:35. Ворожі снаряди влучили у тролейбус №9 на вул. Нафтовиків.

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Поранення отримали двоє чоловіків – 33 та 57 років. Їх госпіталізували.

На жаль, загинув старший сержант поліції, який перебував поруч.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 573-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Олександр Прокудін

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