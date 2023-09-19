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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Херсоні окупанти обстріляли тролейбус: поранено двох чоловіків, є загиблий

обстріл Херсону

Сьогодні зранку російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсону, на жаль, є загиблий.

Про це повідомив Роман Мрочко, голова Херсонської міської військової адміністрації.

Обстріл міста стався о 09:35. Ворожі снаряди влучили у тролейбус №9 на вул. Нафтовиків.

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Поранення отримали двоє чоловіків – 33 та 57 років. Їх госпіталізували.

На жаль, загинув старший сержант поліції, який перебував поруч.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 573-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Олександр Прокудін

Війна в Україні, Поліція, Херсон
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Нас розстріляли прямо в машині: недитячі історії дітей, що тікали від війни

Від рук російських терористів в України загинуло вже понад 500 дітей. Більше 1100 вважають зниклими безвісти і така ж кількість неповнолітніх дістали поранення внаслідок бойових дій. На очах наших дітей російські військові чинять найстрашніші звірства: ґвалтують, вбивають батьків, друзів. Спогади про пережиті жахи маленькі українці часто занотовують на папері, малюють війну на картинах, монтують власне кіно із відео, яке залишилось у дитячих телефонах.

Христина Величанська
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