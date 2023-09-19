У Херсоні окупанти обстріляли тролейбус: поранено двох чоловіків, є загиблий
Сьогодні зранку російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсону, на жаль, є загиблий.
Про це повідомив Роман Мрочко, голова Херсонської міської військової адміністрації.
Обстріл міста стався о 09:35. Ворожі снаряди влучили у тролейбус №9 на вул. Нафтовиків.
Поранення отримали двоє чоловіків – 33 та 57 років. Їх госпіталізували.
На жаль, загинув старший сержант поліції, який перебував поруч.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 573-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: Олександр Прокудін
Завантаження
Від рук російських терористів в України загинуло вже понад 500 дітей. Більше 1100 вважають зниклими безвісти і така ж кількість неповнолітніх дістали поранення внаслідок бойових дій. На очах наших дітей російські військові чинять найстрашніші звірства: ґвалтують, вбивають батьків, друзів. Спогади про пережиті жахи маленькі українці часто занотовують на папері, малюють війну на картинах, монтують власне кіно із відео, яке залишилось у дитячих телефонах.Христина Величанська