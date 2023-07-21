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Світ
Вікторія Яснопольська, журналістка розділу Здоров’я

Надзвукова швидкість на всій ділянці польоту: протикорабельна ракета Онікс, характеристики

ракета оникс
Фото: Depositphotos

Російські військові використали протикорабельну ракету Онікс під час чергової атаки Одеської області 19 липня 2023 року.

Що відомо про ракету Онікс та в чому її особливість, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

П-800 Онікс – надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіусу дії – була розроблена наприкінці 1970-х років.

Комплекс із самого початку замислювався саме як універсальний, з можливістю розміщення на підводних човнах, надводних кораблях і катерах, літаках та берегових пускових установках.

Ракета Онікс призначена для боротьби:

  • з надводними військово-морськими угрупованнями та одиночними кораблями в умовах сильної вогневої та радіоелектронної протидії;
  • проти наземних цілей, при цьому дальність ураження цілі може бути збільшена в кілька разів.

Онікс виконує політ на надзвукових швидкостях на всіх ділянках польоту. При цьому комплекс дозволяє задати траєкторію залежно від мети:

  • низька;
  • висока-низька для заобрійної дальності стрільби.

Комплекс працює за принципом “вистрілив-забув” і є малопомітним для РЛС (виконаний з використанням СТЕЛС-технологій).

Експортна версія ракети Онікс має назву Яхонт.

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Технічні характеристики ракети:

  • довжина (корабельний варіант) – 8 м;
  • довжина (авіаційний варіант) – 6,1 м;
  • стартова маса – 3 000 кг;
  • маса з ТПС – 3 900 кг;
  • максимальна швидкість – 750 м/с;
  • дальність по висотній траєкторії – 450-500 км;
  • висота польоту на маршовій ділянці – до 14 000 м;
  • дальність виявлення цілі – не менше 50 км.

Виробник: Росія.

Є на озброєнні Росії, Сирії, Індонезії та В’єтнаму.

Саме ракетами Онікс з берегового протикорабельного ракетного комплексу Бастіон агресори обстріляли Одещину 8 квітня по наземним цілям, хоча дана ракета розроблена саме для атак кораблів.

Джерело: по матеріалах ЗМІ

Війна в Україні, Російська агресія
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