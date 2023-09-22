Є план: Зеленський заявив, що ЗСУ планують деокупувати Бахмут і ще два міста

Сили оборони України збираються деокупувати захоплений російськими військами Бахмут (Донецька область) і ще два ключові міста.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час дискусії з американськими редакторами у Вашингтоні.

– Ми деокупуємо Бахмут. Я гадаю, що ми деокупуємо ще два міста, – наголосив він.

Зеленський не став називати населені пункти, про які йдеться. Він зазначив, що в України є план зі звільнення своїх територій.

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– Я не скажу, які саме міста, вибачте. Отже, у нас є план. Дуже, дуже комплексний план, – зазначив президент.

Зеленський також заявив, що Україна не припинятиме свого контрнаступу. Він додав, що російський диктатор Володимир Путін розраховував на певне затишшя у бойових діях, щоб відновити свої окупаційні війська.

– Я знав, що йому потрібна пауза, тому що він справді втратив людей, професійну армію. Вони мертві, – повідомив президент.

Раніше в українській воєнній розвідці заявляли, що Україна продовжить контрнаступ і після настання холодної та вологої погоди, навіть якщо умови для бойових дій ускладняться.

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов вважає, що до зими ЗСУ можуть зруйнувати сухопутний коридор з окупованого Криму до РФ через тимчасово захоплені Росією території Півдня України.

Джерело : CNN

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