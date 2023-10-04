Посадовець КМДА отримав підозру за розтрату коштів на системі оповіщення

Директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роману Ткачуку повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів, призначених для встановлення систем оповіщення в Деснянському районі столиці.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Згідно з матеріалами слідства, посадовець у червні 2022 року уклав договір із приватним товариством про капітальний ремонт територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення в Деснянському районі Києва.

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ТАСЦО забезпечує швидке оповіщення громадян у разі надзвичайних чи кризових ситуацій, що можуть виникнути на території міста, зокрема і повітряних тривог.

Зазначено, що на роботи з модернізації системи було виділено майже 10 млн грн бюджетних коштів.

– У подальшому директор департаменту в інтересах службових осіб підрядної організації підписав акти приймання виконаних робіт, до яких були внесені відомості із завищеними цінами на використані матеріали та обладнання, – йдеться у повідомленні.

Дії чиновника призвели до зайвого перерахування бюджетних коштів у сумі майже чверть мільйона гривень, що підтверджується висновком експертизи.

Наразі тривають експертизи за іншими матеріалами та обладнанням, які встановлювалися під час капітального ремонту систем оповіщення. Також буде надана правова оцінка діям службових осіб підрядної організації.

Наразі директор цього департаменту КМДА відсторонений від посади в межах іншого кримінального провадження, розпочатого за фактом загибелі людей через зачинене укриття.

Джерело : Офіс генпрокурора

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