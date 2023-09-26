Тривога у Центрі та на Півдні: чути вибухи у Кривому Розі
На світанку під час повітряної тривоги у Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи
Про це повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул.
Він закликав містян нічого не фільмувати та не публікувати у соцмережах.
Командування Повітряних сил попереджало про загрозу застосування балістичного озброєння у низці областей, зокрема Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській.
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Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.Олена Фроляк