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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Тривога у Центрі та на Півдні: чути вибухи у Кривому Розі

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Фото: Getty Images

На світанку під час повітряної тривоги у Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

Він закликав містян нічого не фільмувати та не публікувати у соцмережах.

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Командування Повітряних сил попереджало про загрозу застосування балістичного озброєння у низці областей, зокрема Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській.

війна, Вибух, Кривий Ріг
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