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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Повітряні сили вночі збили 18 дронів Shahed та одну ворожу ракету

Повітряні сили вночі збили 18 дронів Shahed та одну ворожу ракету

Уночі 1 листопада українська протиповітряна оборона знищила 18 із 20 дронів Shahed-136/131, а також керовану ракету Х-59.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зазначено, що росіяни цілили по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах.

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Х-59 та частину дронів окупанти запустили з Курської області РФ, решта ударних БпЛА атакували з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарська РФ.

Дрони знищувалися за маршрутами слідування тактичною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, а також мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України.

– Загалом збито 18 із 20 ударних дронів Shahed-136/131. Також знищено керовану авіаційну ракету Х-59, – відзвітували у Повітряних силах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 616-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні. Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте на сайті Факти ICTV.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Війна в Україні, Повітряні сили України
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