Повітряні сили вночі збили 18 дронів Shahed та одну ворожу ракету
Уночі 1 листопада українська протиповітряна оборона знищила 18 із 20 дронів Shahed-136/131, а також керовану ракету Х-59.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Зазначено, що росіяни цілили по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах.
Х-59 та частину дронів окупанти запустили з Курської області РФ, решта ударних БпЛА атакували з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарська РФ.
Дрони знищувалися за маршрутами слідування тактичною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, а також мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України.
– Загалом збито 18 із 20 ударних дронів Shahed-136/131. Також знищено керовану авіаційну ракету Х-59, – відзвітували у Повітряних силах.
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