РФ атакувала нафтопереробний завод у Кременчуці, спалахнула пожежа
У ніч на 1 листопада РФ атакувала Полтавщину безпілотниками, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
За його словами, цієї ночі ворог неодноразово атакував Полтавщину БпЛА. Повітряна тривога тривала понад чотири години.
– На жаль, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці. Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Ситуація контрольована. Попередньо без постраждалих. Інформація про руйнування з’ясовується, – йдеться у повідомленні.
Пронін зазначив, що наразі підприємство не працює. Усі відповідні служби на місці.
Частину ворожих дронів вдалось збити.
Вночі під час повітряної тривоги повідомляли про вибухи у Кременчуці Полтавської області.
Фото: Філіп Пронін
Завантаження
Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.Олег Корнієнко