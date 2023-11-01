РФ атакувала нафтопереробний завод у Кременчуці, спалахнула пожежа

У ніч на 1 листопада РФ атакувала Полтавщину безпілотниками, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За його словами, цієї ночі ворог неодноразово атакував Полтавщину БпЛА. Повітряна тривога тривала понад чотири години.

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– На жаль, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці. Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Ситуація контрольована. Попередньо без постраждалих. Інформація про руйнування з’ясовується, – йдеться у повідомленні.

Пронін зазначив, що наразі підприємство не працює. Усі відповідні служби на місці.

Частину ворожих дронів вдалось збити.

Вночі під час повітряної тривоги повідомляли про вибухи у Кременчуці Полтавської області.

Фото: Філіп Пронін

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