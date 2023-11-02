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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Гаряча вода затопила вулицю в центрі Києва: що відомо

Аварія на теплотрасі в центрі Києва
Фото: Нацполіція

У Києві вранці близько 10:00 стався прорив на трубопроводі столичних тепломереж, внаслідок чого гаряча вода залила вулицю Ділову поблизу станції метрополітену Олімпійська. Рух вулицею тимчасово обмежено.

На відео з мереж видно потоки гарячої води, над вулицею підіймається пара.

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Станом на зараз пошкодження теплотраси оперативно локалізовано, повідомили в КМДА.

Аварійна бригада Київтеплоенерго перекрила подачу теплоносія та локалізувала пошкодження.

Ремонтні роботи на трубопроводі планують завершити упродовж доби.

Відповідно, після їх завершення відновлять гаряче водопостачання та опалення у цьому районі.

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Джерело: КМДА, Патрульна поліція
Аварія, Гаряча вода, Київ, тепломережі
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