Гаряча вода затопила вулицю в центрі Києва: що відомо
У Києві вранці близько 10:00 стався прорив на трубопроводі столичних тепломереж, внаслідок чого гаряча вода залила вулицю Ділову поблизу станції метрополітену Олімпійська. Рух вулицею тимчасово обмежено.
На відео з мереж видно потоки гарячої води, над вулицею підіймається пара.
Станом на зараз пошкодження теплотраси оперативно локалізовано, повідомили в КМДА.
Аварійна бригада Київтеплоенерго перекрила подачу теплоносія та локалізувала пошкодження.
Ремонтні роботи на трубопроводі планують завершити упродовж доби.
Відповідно, після їх завершення відновлять гаряче водопостачання та опалення у цьому районі.
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