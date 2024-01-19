Справа закупок Гринкевича: трьох підозрюваних взяли під варту

Трьох підозрюваних у справі щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ на майже 1 млрд грн взяли під варту.

Такі запобіжні заходи за клопотаннями Офісу генпрокурора обрав Печерський районний суд столиці.

Діятимуть рішення суду до 16 березня.

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Підозрювані можуть внести по понад 500 млн грн застави.

Справа Гринкевича

Компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича були переможцями у 23 тендерах на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Кілька місяців тому Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

Що встановили під час слідства

Під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займалися будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України.

Правоохоронці виявили цілковите невиконання шести контрактів.

Щонайменше за сімома договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише в невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов’язань.

Також встановлено, що вісім договорів виконані із запізненням від трьох до п’яти місяців.

Аналіз зовнішньоекономічних контактів та митних документів зазначених підприємств виявив факти завищення вартості товарів, поставлених для Міноборони.

Почали в ДБР також перевіряти причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів.

Затримання Гринкевича

29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена за намагання підкупити за $500 тис. одного з керівників Головного слідчого управління.

Хабар бізнесмен пропонував за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній під час розслідування кримінального провадження.

Реакція Міноборони

На початку січня Міністерство оборони України вирішило розірвати угоди з львівським підприємцем Ігорем Гринкевичем.

17 січня Міноборони подало заяву до ДБР про визнання себе потерпілою стороною у справі проти компаній, афілійованих зі скандальним підприємцем Ігорем Гринкевичем.

Оголошення підозр

17 січня п’ятьом особам повідомили про підозру в створенні та участі в злочинній організації, у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 ККУ).

Санкції статей передбачають позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна.

Четвертий учасник злочинної схеми наразі перебуває під вартою з 29 грудня 2023 року, п’ятий (близький родич бізнесмена Гринкевича) оголошений у розшук.

Джерело : Офіс генпрокурора

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