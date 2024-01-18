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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Скандал з Гринкевичем: ДБР оголосило в розшук родича львівського бізнесмена

Скандал з Гринкевичем: ДБР оголосило в розшук родича львівського бізнесмена
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань оголосило в розшук одного з членів злочинного угруповання — близького родича львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, викритого на оборудках із закупівлями одягу для Збройних сил України.

Про це повідомила радниця ДБР Тетяна Сапьян. Вона просить громадян повідомляти про його місцеперебування правоохоронним органам. ДБР має відомості, що він офіційно не перетинав кордон України.

– Проводилася низка невідкладних обшуків, щоб знайти й затримати членів злочинного угруповання, зокрема, родича львівського бізнесмена. На жаль, його поки що не знайшли, але підозра в шахрайстві та участі в злочинному угрупованні йому оголошена, – наголосила вона.

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Скандал з Гринкевичем: ДБР оголосило в розшук родича львівського бізнесмена

Справа бізнесмена Гринкевича

Нещодавно ДБР викрило п’ятьох членів злочинної організації на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ, через що було завдано державному бюджету збитків на майже 1 млрд грн. Один з них – найбільший постачальник Міністерства оборони України Ігор Гринкевич.

Зараз дивляться

За даними слідства, підприємець створив групу для заволодіння бюджетними грошима. Він уклав договори з Міністерством оборони України на постачання неякісного військового одягу.

Його компанії уклали 23 контракти на постачання товарів на понад 1,5 млрд грн. Державі було завдано шкоди на понад 934 млн грн.

До виконання замовлень залучили підконтрольні львівському бізнесмену підприємства, які не мали належних потужностей для виробництва і зберігання одягу для потреб Міноборони.

Врешті 17 січня п’ятьом членам організації повідомлено про підозру в створенні та участі у злочинній організації, у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 ККУ).

Членів організації затримали правоохоронці. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Санкції статтей передбачають покарання – позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна.

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Міністерство оборони України

Джерело: ДБР
Війна в Україні, ДБР, ЗСУ, Міноборони України
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Скандал з Гринкевичем: ДБР оголосило в розшук родича львівського бізнесмена

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