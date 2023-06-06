Відстежує та знищує об’єкти на відстані до 300 км: що відомо про РЗК С-300

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по Україні, тероризуючи мирне населення й руйнуючи житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури.

Дедалі частіше з’являються повідомлення про те, що ворог стріляє по українських містах з зенітно-ракетного комплексу С-300.

Що відомо про ЗРК С-300 – дізнавалися Факти ICTV.

Історія та модифікації ЗРК С-300

С-300 — це зенітно-ракетна система середнього радіуса дії радянського виробництва.

Розробка зенітно-ракетного комплексу С-300 почалася в СРСР ще наприкінці 1960-70-х років минулого століття.

Він мав замінити старі комплекси С-75, причому спочатку передбачалося створити мобільну систему. Мобільність наземного комплексу зумовлена ​​необхідністю уникнути удару супротивника після виявлення.

У 1970-х роках зенітно-ракетна система С-300 використовувала понад 20 варіантів ракет. Зараз Росія використовує ракети 5В55К, 5В55Р і 48Н6 з осколково-фугасними боєголовками вагою до 144 кг.

С-300 дуже ефективна система, яка є частиною ширшого комплексу, що охоплює, крім ракети-носія, оглядовий радар дальньої дії, командні машини та радар ураження.

Елементи системи можуть бути розташовані на відстані до 40 км одне від одного.

Система призначена для боротьби з літаками стратегічної й тактичної авіації, крилатими, оперативно-тактичними та балістичними ракетами на висотах від 25 м до 27 км, та відстанях до 100 км в умовах інтенсивної радіопротидії.

С-300 має велику кількість модифікацій, що різняться ракетами, радарами, можливістю захисту від засобів РЕБ, великою дальністю дії.

Також вони мають змогу протидіяти балістичним ракетам малого та середнього радіуса дії та цілям, що летять на малих висотах.

Система доволі широко використовується. Окрім агресора, її експлуатують три країни НАТО: Болгарія, Словаччина та Греція.

До речі, Словаччина передала зенітну систему С-300 Україні.

На що здатний С-300

Радар дальньої дії може відстежувати об’єкти на відстані до 300 км. Кожен батальйон має шість пускових установок з двома ракетами на кожній.

За командою, пускові установки відкривають вогонь по цілі. С-300 здатний вести одночасно 12 цілей.

Крім того, зенітно-ракетні комплекси С-300, об’єднані в угруповання засобів ППО, убезпечують від нападу з повітря площу в десятки тисяч квадратних кілометрів.

Ракетний комплекс може збивати літаки, крилаті та балістичні ракети на дистанціях від 5 до 150 км. При цьому не важливо, на якій висоті летить ціль – 10 м або 25 км.

Крім того, система всепогодна і може експлуатуватися в різних кліматичних зонах.

Які українські міста обстрілювались С-300

14 січня РФ атакувала Київ, попередньо або балістичними ракетами, або зенітними ракетами С-300, які летять по балістичній траєкторії.

У цей же день окупанти обстріляли Харків ракетами системи С-300 – два “прильоти” в Індустріальному районі. Вгатили по інфраструктурі.

22 вересня 2022 року російські окупанти обстріляли Слов’янськ Донецької області ракетами С-300.

Війська РФ ввечері 20 вересня вдарили ракетами по чотирьох населених пунктах на Запоріжжі. За попередньою інформацією, для ударів армія РФ застосувала ракети С-300.

14 вересня росіяни вдарили С-300 по Миколаєву.

– Орієнтовно о 01:10, 14 вересня, Миколаїв зазнав ракетних обстрілів. За попередніми даними, типу С-300. Пошкоджено навчальний заклад, об’єкти інфраструктури та житлові будинки, зокрема, було влучання біля дев’яти- та п’ятиповерхівки, – написав Віталій Кім.

Вночі 11 вересня окупанти обстріляли Харків. За попередньою інформацією, місто обстрілювали ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ. Крім того, 6 серпня С-300 теж влучили по Харкову.

Під час ранкових обстрілів 10 вересня війська РФ випустили по Синельниківському району Дніпропетровщини шість ракет С-300. На місці влучання ракет утворилися вирви завглибшки до 7 м.

І це лише влучання С-300 по українських містах за вересень 2022 року. Відтоді агресор використовує С-300 переважно для обстрілів Харківщини і Донеччини.

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