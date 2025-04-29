Вибухи у Харкові: росіяни 16 разів вдарили по місту, багато постраждалих

Вибухи у Харкові пролунали ввечері 29 квітня. Місто атакували ворожі безпілотники. Гучно було у Шевченківському, Слобідському, Києвському, Салтиківському та Немишлянському районах. Є багато постраждалих.

Про це заявив міський голова Ігор Терехов.

Вибухи у Харкові 29 квітня: що відомо

– У місті було чутно вибухи. Будьте обережні – Харків під атакою ворожих БПЛА, – написав мер.

Він додав, що у місті лунають вибухи. Під ударами ворожих дронів перебували Шевченківський та Слобідський райони Харкова.

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Пізніше мер уточнив, що вибухи пролунали знову – атака на місто тривала. Також під ударом опинився Київський район.

Голова Харківської ОВА олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки поранено шістьох людей. Гостру реакцію на стрес отримала 5-річна дівчинка.

Терехов написав, що є інформація про удар ворожого БПЛА по багатоповерхівці у Слобідському районі. 16 ударів зафіксовано по Харкову. Постраждали багатоповерхівки та приватні будинки, медичний заклад, цивільна інфраструктура.

Станом на 0:21 30 квітня було відомо про 39 постраждалих. Серед них – 16-річний хлопець, 5-річна дівчинка та 24-річна вагітна жінка. У лікарні міста госпіталізовано четверо людей, уточнив Синєгубов. Є важкопоранені.

Ворог атакував Харків дронами типу Герань-2

Росіяни здійснили атаку на Харків за допомогою безпілотників типу Герань-2. Про це повідомив начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко.

За його інформацією, ворожа атака тривала у проміжку з 22:00 до 22:30.

Під обстріл потрапили Київський, Шевченківський, Слобідський, Салтівський та Немишлянський райони Харкова.

Пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, цивільні автомобілі, підприємства, а також дві міські лікарні.

Нагадаємо, вночі 24 квітня росіяни щонайменше 25 разів атакували Харків. 14 разів ворог вдарив дронами та 11 разів – ракетами. Прокуратура зафіксувала три хвилі атак. Унаслідок атак постраждали шестеро людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 161-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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