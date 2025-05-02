Новини ночі 2 травня: атака на Запоріжжя та “бавовна” у Криму
Уночі проти 2 травня російські війська атакували Україну безпілотниками.
Масованої дронової атаки зазнало Запоріжжя.
Крім того, росіяни зранку вивели в Чорне море 15 кораблів із понад трьома десятками ракет на бортах.
Тим часом уночі було гучно не лише в акваторії Чорного моря, а й у Криму.
Більше про головні події ночі та ранку 2 травня читайте в добірці Фактів ICTV.
- Атака дронами
- Атака на Запоріжжя
- Атака на Слов’янську громаду Дніпропетровської області
- Вибухи у Криму
Атака дронами
Російські війська почали свою атаку дронами ввечері 1 травня.
О 21:21 Повітряні сили ЗСУ зафіксували ворожі дрони на Півночі та Півдні України.
Одна група безпілотників залетіла в український повітряний простір у Сумській області, взявши курс на Полтавщину.
Ще кілька груп рушили через Херсонщину в напрямку Дніпропетровщини.
О 22:05 почалася масована атака на Запоріжжя. За 15 хвилин там росіяни завдали щонайменше 10 ударів.
Відбій загрози БпЛА в Повітряних силах ЗСУ оголосили о сьомій ранку 2 травня.
Про результати бойової роботи українські захисники відзвітують після узагальнення даних.
Атака на Запоріжжя
Під час 15-хвилинної масованої дронової атаки на Запоріжжя росіяни пошкодили житлові будинки, університет та локомотиворемонтний завод (Запорізький електровозоремонтний завод – ЗЕРЗ).
Крім того, горіли п’ять гаражів.
Контузії, вибухові травми, різані рани, опіки та переломи дістали 28 дорослих та 13-річний хлопчик.
У лікарнях наразі залишаються 12 людей.
Атака на Слов’янську громаду Дніпропетровської області
Під час нічної дронової атаки на Слов’янську громаду Дніпропетровської області сталися пожежі на двох підприємствах.
47-річного пораненого госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Інший постраждалий лікуватиметься амбулаторно.
Вибухи у Криму
Уночі 2 травня не вщухали вибухи у Криму.
Російські окупанти стверджують, буцімто знищили над поки що захопленим українським півостровом 89 дронів та ще 23 – над акваторією Чорного моря.
Тим часом місцеві уточнюють, що серед цілей дронів були аеродром Кача, аеродром та військова частина у Гвардійському, а також аеродром Саки в Новофедорівці.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 164-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.