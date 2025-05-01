Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Близькі до Кремля аналітики визнали, що економіка РФ перейшла до рецесії
Зеленському дали місце в першому ряду на похороні Папи Римського, попри протокол Ватикану
Хто покинув МастерШеф 15 у 9-му випуску – на кухні з фанбазою та переможцями
Субсидії в Україні: що чекає на українців з 1 травня
Терміново
Масована атака на Київ: загиблих вже 12, постраждалих – 90
Терміново
Терміново
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Вибухи у різних районах Запоріжжя: росіяни завдали щонайменше 10 ударів

Атака на Запоріжжя 1 травня 2025

Російські війська атакували ударними дронами Shahed різні райони Запоріжжя у ніч з 1 проти 2 травня. Вибухи лунали у різних районах міста.

Вибухи у Запоріжжі у ніч з 1 проти 2 травня – які наслідки

Потужні вибухи прогриміли у різних районах Запоріжжя вночі, повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, російські війська завдали по Запоріжжю щонайменше 10 ударів.

Зараз дивляться

У місті та області працювали українські сили протиповітряної оборони (ППО), проте є влучання. За даними Запорізької ОВА, спалахнуло кілька пожеж.

За попередньою інформацією, є постраждалі, повідомив Федоров. Згодом він розповів, що надійшла інформація про одного пораненого. Бригада медиків виїхала на місце.

Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ зафіксували декілька груп ударних дронів Shahed, які рухалися курсом на Запоріжжя.

Запоріжжя на карті

Запоріжжя на карті. Фото: Google Maps

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 163-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Росія не виграє війну проти України – Келлог
Кіт Келлог

Фото: Запорізька ОВА

атака дронами, Безпілотники, Війна в Україні, Вибух, Запоріжжя
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь