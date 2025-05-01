Вибухи у різних районах Запоріжжя: росіяни завдали щонайменше 10 ударів

Російські війська атакували ударними дронами Shahed різні райони Запоріжжя у ніч з 1 проти 2 травня. Вибухи лунали у різних районах міста.

Вибухи у Запоріжжі у ніч з 1 проти 2 травня – які наслідки

Потужні вибухи прогриміли у різних районах Запоріжжя вночі, повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, російські війська завдали по Запоріжжю щонайменше 10 ударів.

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У місті та області працювали українські сили протиповітряної оборони (ППО), проте є влучання. За даними Запорізької ОВА, спалахнуло кілька пожеж.

За попередньою інформацією, є постраждалі, повідомив Федоров. Згодом він розповів, що надійшла інформація про одного пораненого. Бригада медиків виїхала на місце.

Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ зафіксували декілька груп ударних дронів Shahed, які рухалися курсом на Запоріжжя.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 163-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

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