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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

На трасі біля Варшави перекинувся автобус з українцями, є постраждалі

ДТП в Польщі – на трасі біля Варшави перекинувся автобус з українцями

На швидкісній автомагістралі S2 у Варшаві у вівторок рано вранці сталася серйозна аварія за участі пасажирського автобуса, в якому їхали громадяни України та Білорусі. Щонайменше 16 людей дістали поранення та госпіталізовані.

Про це повідомляє RFM24.

ДТП автобуса з українцями в Польщі

Аварія сталася поблизу варшавського аеропорту ім. Фредеріка Шопена. Повідомляється, що на трасі автобус врізався в бар’єр і перекинувся на бік, а через кілька хвилин вантажівка влетіла в автівку Добровільної пожежної бригади.

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Автобус міжміського сполучення, що перевозив 26 осіб, серед яких були громадяни, зокрема, України та Білорусі, на з’їзді з S2 на S7 біля Пулавської розв’язки наїхав на відбійник і перекинувся на бік. Аварія сталася на крутому повороті дороги.

– Автобус, що в’їжджав на трасу S7, з’їхав з дороги, зачепив бар’єри і перекинувся на бік. Ми евакуювали людей з автобуса і надали їм першу медичну допомогу, – сказав Лукаш Вуєк з Державної пожежної служби.

За кілька хвилин під час рятувальних робіт сталася ще одна аварія. Вантажівка в’їхала в припаркований автомобіль Добровільної пожежної команди. Водії обох транспортних засобів госпіталізовані, повідомив Лукаш Вуєк.

ДТП в Польщі – на трасі біля Варшави перекинувся автобус з українцями Фото 1

Фото: OSP Raszyn

Про аварію на трасі також повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Яцек Добжинський.

За його словами, загалом до лікарні потрапило 16 людей (12 осіб з автобуса, 1 водій вантажівки, 1 водій пожежної машини й 1 рятувальник), серед них – дитина. Стан двох постраждалих лікарі оцінюють як важкий.

На місці обидвох ДТП працювали понад 100 пожежників та понад 70 працівників швидкої медичної допомоги.

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польська поліція

Фото: OSP Raszyn

ДТП, Польща, Українці
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