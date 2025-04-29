На трасі біля Варшави перекинувся автобус з українцями, є постраждалі

На швидкісній автомагістралі S2 у Варшаві у вівторок рано вранці сталася серйозна аварія за участі пасажирського автобуса, в якому їхали громадяни України та Білорусі. Щонайменше 16 людей дістали поранення та госпіталізовані.

Про це повідомляє RFM24.

ДТП автобуса з українцями в Польщі

Аварія сталася поблизу варшавського аеропорту ім. Фредеріка Шопена. Повідомляється, що на трасі автобус врізався в бар’єр і перекинувся на бік, а через кілька хвилин вантажівка влетіла в автівку Добровільної пожежної бригади.

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Автобус міжміського сполучення, що перевозив 26 осіб, серед яких були громадяни, зокрема, України та Білорусі, на з’їзді з S2 на S7 біля Пулавської розв’язки наїхав на відбійник і перекинувся на бік. Аварія сталася на крутому повороті дороги.

– Автобус, що в’їжджав на трасу S7, з’їхав з дороги, зачепив бар’єри і перекинувся на бік. Ми евакуювали людей з автобуса і надали їм першу медичну допомогу, – сказав Лукаш Вуєк з Державної пожежної служби.

За кілька хвилин під час рятувальних робіт сталася ще одна аварія. Вантажівка в’їхала в припаркований автомобіль Добровільної пожежної команди. Водії обох транспортних засобів госпіталізовані, повідомив Лукаш Вуєк.

Про аварію на трасі також повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Яцек Добжинський.

За його словами, загалом до лікарні потрапило 16 людей (12 осіб з автобуса, 1 водій вантажівки, 1 водій пожежної машини й 1 рятувальник), серед них – дитина. Стан двох постраждалих лікарі оцінюють як важкий.

На місці обидвох ДТП працювали понад 100 пожежників та понад 70 працівників швидкої медичної допомоги.

Фото: OSP Raszyn

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