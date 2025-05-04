На території Гідропарку в Києві спалахнула масштабна пожежа
У столичному Гідропарку сьогодні спалахнула масштабна пожежа.
Про це повідомив з місця подій шеф-редактор сайту Факти ICTV Данило Романчук.
Пожежа у Гідропарку
За його словами, у небо підіймається густий стовп чорного диму, який видно з різних районів Києва.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій підтвердили, що займання сталося на території складських приміщень.
Рятувальники оперативно прибули на місце інциденту та розпочали ліквідацію пожежі.
– 4 травня о 13:48 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на Гідропарку. Загоряння сталося у двох поруч розташованих одноповерхових боксах із розповсюдженням полумʼя на два гаражі. О 14:54 займання ліквідували на загальній площі 350 кв. м, – повідомили у ДСНС.
Станом на цей час інформація про постраждалих не надходила.
Причини займання встановлюються.
Нагадаємо, 1 травня вдень у Житомирі на полігоні твердих побутових відходів виникла масштабна пожежа.
Протягом ночі рятувальникам вдалося взяти ситуацію під контроль.
Фото: шеф-редактор сайту Факти ICTV Данило Романчук