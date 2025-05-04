На території Гідропарку в Києві спалахнула масштабна пожежа

У столичному Гідропарку сьогодні спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомив з місця подій шеф-редактор сайту Факти ICTV Данило Романчук.

Пожежа у Гідропарку

За його словами, у небо підіймається густий стовп чорного диму, який видно з різних районів Києва.

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У Державній службі з надзвичайних ситуацій підтвердили, що займання сталося на території складських приміщень.

Рятувальники оперативно прибули на місце інциденту та розпочали ліквідацію пожежі.

– 4 травня о 13:48 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на Гідропарку. Загоряння сталося у двох поруч розташованих одноповерхових боксах із розповсюдженням полумʼя на два гаражі. О 14:54 займання ліквідували на загальній площі 350 кв. м, – повідомили у ДСНС.

Станом на цей час інформація про постраждалих не надходила.

Причини займання встановлюються.

Нагадаємо, 1 травня вдень у Житомирі на полігоні твердих побутових відходів виникла масштабна пожежа.

Протягом ночі рятувальникам вдалося взяти ситуацію під контроль.

Фото: шеф-редактор сайту Факти ICTV Данило Романчук

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