На тренувальній базі ФК Кривбас спалахнула пожежа: що відомо

На тренувальній базі футбольного клубу Кривбас у Кривому Розі сталася пожежа у середу, 23 квітня. Поблизу футбольних полів з будівлі валить густий чорний дим.

Пожежу на тренувальній базі підтвердили у ФК Кривбас.

Пожежа на тренувальній базі ФК Кривбас

У Telegram-каналі ФК Кривбас підтвердили пожежу, зазначивши, що всі живі та що на місці події працює ДСНС.

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За даними пабліка СВОЇ|Кривий Ріг, пожежа сталася у бухгалтерії. З адмінбудівлі всі встигли успішно евакуюватися.

Повідомляється, що лише рік тому у цій будівлі було зроблено ремонт.

Попри пожежу в одному з приміщень, головна команда ФК Кривбас продовжує тренування на одному з полів. Тим часом служба безпеки клубу займається евакуацією, в першу чергу дітей.

У турнірній таблиці УПЛ криворізький Кривбас посідає шосту сходинку, маючи в активі 38 очок. Наступну гру команда має зіграти на виїзді проти ЛНЗ у суботу, 26 квітня.

Скриншот: СВОЇ|Кривий Ріг

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