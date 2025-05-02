У Житомирі горить полігон відходів: школи перейшли на дистанційне навчання

1 травня вдень у Житомирі на полігоні твердих побутових відходів виникла масштабна пожежа. Протягом ночі рятувальникам вдалося взяти ситуацію під контроль.

Пожежа на полігоні у Житомирі

Як повідомляють у ДСНС, станом на ранок 2 травня вогнеборці зупинили поширення полум’я на території сміттєзвалища.

У ліквідації займання були задіяні 31 рятувальник і 9 одиниць техніки.

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За даними Житомирської міської ради, наразі фахівці-екологи проводять моніторинг стану повітря, щоб визначити рівень можливого забруднення атмосферного середовища.

Виходячи з рекомендацій експертів, у місті було ухвалено низку рішень щодо режиму роботи освітніх закладів.

Зокрема, школи Житомира 2 травня перейдуть на дистанційне навчання, а дитячі садки функціонуватимуть у звичайному режимі — щоправда, усі прогулянки на свіжому повітрі тимчасово скасовані.

Також скасовуються всі спортивні заходи та тренування, які мали відбутися просто неба.

Нагадаємо, на тренувальній базі футбольного клубу Кривбас у Кривому Розі сталася пожежа.

Відомо, що зайнялося у бухгалтерії, втім усі, хто був у будівлі, встигли евакуюватися.

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