На территории Гидропарка в Киеве вспыхнул масштабный пожар
В столичном Гидропарке сегодня загорелся масштабный пожар.
Об этом сообщил с места событий шеф-редактор сайта Факты ICTV Даниил Романчук.
Пожар в Гидропарке
По его словам, в небо поднимается густой столб черного дыма, который виден из разных районов Киева.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что возгорание произошло на территории складских помещений.
Спасатели оперативно прибыли на место инцидента и приступили к ликвидации пожара.
– 4 мая в 13:48 поступило сообщение о пожаре, возникшем на Гидропарке. Возгорание произошло в двух рядом расположенных одноэтажных боксах с распространением пламени на два гаража. В 14:54 возгорание было ликвидировано на общей площади 350 кв. м, – сообщили в ГСЧС.
По состоянию на данный момент информация о пострадавших не поступала.
Причины возгорания устанавливаются.
Напомним, 1 мая днем в Житомире на полигоне твердых бытовых отходов возник масштабный пожар.
В течение ночи спасателям удалось взять ситуацию под контроль.
Фото: шеф-редактор сайта Факты ICTV Данило Романчук