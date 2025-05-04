На территории Гидропарка в Киеве вспыхнул масштабный пожар

В столичном Гидропарке сегодня загорелся масштабный пожар.

Об этом сообщил с места событий шеф-редактор сайта Факты ICTV Даниил Романчук.

Пожар в Гидропарке

По его словам, в небо поднимается густой столб черного дыма, который виден из разных районов Киева.

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В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что возгорание произошло на территории складских помещений.

Спасатели оперативно прибыли на место инцидента и приступили к ликвидации пожара.

– 4 мая в 13:48 поступило сообщение о пожаре, возникшем на Гидропарке. Возгорание произошло в двух рядом расположенных одноэтажных боксах с распространением пламени на два гаража. В 14:54 возгорание было ликвидировано на общей площади 350 кв. м, – сообщили в ГСЧС.

По состоянию на данный момент информация о пострадавших не поступала.

Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, 1 мая днем ​​в Житомире на полигоне твердых бытовых отходов возник масштабный пожар.

В течение ночи спасателям удалось взять ситуацию под контроль.

Фото: шеф-редактор сайта Факты ICTV Данило Романчук

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