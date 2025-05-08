Стрельба возле Киева: в Софиевской Борщаговке мужчина открыл огонь по людям

В четверг, 8 мая, в Софиевской Борщаговке, что возле Киева, произошла стрельба, в результате которой погибли несколько человек.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

Стрельба в Софиевской Борщаговке: что известно

В полиции сообщили, что в 15:22 поступило сообщение о стрельбе в селе Софиевская Борщаговка, где мужчина открыл огонь по людям.

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Точное количество погибших не сообщается.

— Сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы, — сообщили в полиции.

По предварительной информации СМИ, стрелок сам сдался полиции. В селе Софиевская Борщаговка он расстрелял нескольких человек из автомата.

Тем временем в социальных сетях распространилось видео с места происшествия.

Напомним, в прошлом месяце в Киеве произошла стрельба, во время которой ранили мужчину. Его нашли в Святошинском районе столицы около 08:50, после чего госпитализировали.

Тогда на место выехали правоохранители и медики. Было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УКУ (покушение на умышленное убийство).

Фото: Скриншот

Источник : Нацполиция

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