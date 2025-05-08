Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Субсидии в Украине: что ждет украинцев с 1 мая
Зеленский – гостям на параде в РФ 9 мая: Мы не будем давать вам никаких гарантий
Преемник Папы Франциска: названы основные претенденты на Святой Престол
Статьи
Главная роль на поле боя: как изменилась украинская пехота и в чем нуждается для большей эффективности
Объясняем
Боль и трагедия украинского народа: как отмечать День памяти и победы над нацизмом
Вікторія Васьковська, редактор сайта

Стрельба возле Киева: в Софиевской Борщаговке мужчина открыл огонь по людям

стрілянина під Києвом

В четверг, 8 мая, в Софиевской Борщаговке, что возле Киева, произошла стрельба, в результате которой погибли несколько человек.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

Стрельба в Софиевской Борщаговке: что известно

В полиции сообщили, что в 15:22 поступило сообщение о стрельбе в селе Софиевская Борщаговка, где мужчина открыл огонь по людям.

Сейчас смотрят

Точное количество погибших не сообщается.

— Сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы, — сообщили в полиции.

По предварительной информации СМИ, стрелок сам сдался полиции. В селе Софиевская Борщаговка он расстрелял нескольких человек из автомата.

Тем временем в социальных сетях распространилось видео с места происшествия.

Напомним, в прошлом месяце в Киеве произошла стрельба, во время которой ранили мужчину. Его нашли в Святошинском районе столицы около 08:50, после чего госпитализировали.

Тогда на место выехали правоохранители и медики. Было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УКУ (покушение на умышленное убийство).

Читайте также
Стрельба в Николаеве: нетрезвый мужчина открыл огонь после замечания в его адрес
Затриманий стрілець у Миколаєві 27 квітня 2025

Фото: Скриншот

Источник: Нацполиция
Борщагівка, Киевская область, Стрілянина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь