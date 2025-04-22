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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Внаслідок стрілянини у Києві поранено чоловіка: поліція розслідує замах на вбивство

Стрілянина у Києві
Фото: Нацполіція

Поліція встановлює обставини стрілянини у Києві вранці 22 квітня, внаслідок якої поранено чоловіка.

Стрілянина у Києві 22 квітня: що відомо

Чоловіка з вогнепальним пораненням виявили у Святошинському районі столиці сьогодні близько 08:50. Потерпілого госпіталізовано.

За місце події негайно виїхало керівництво Головного управління Національної поліції у місті Києві, працівники поліції, кінологи та медики.

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Наразі вони встановлюють обставини стрілянини та розшукують осіб, причетних до злочину.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 ККУ (замах на умисне вбивство).

Стрілянина у Києві 22 квітня
Фото: Нацполіція
Стрілянина у Києві 22 квітня
Фото: Нацполіція
Стрілянина у Києві 22 квітня
Стрілянина у Києві 22 квітня

Днями біля одного з житлових комплексів у Солом’янському районі Києва невідомий чоловік напав із ножем на 69-річного журналіста та виконавчого продюсера Суспільного мовлення Юрія Макарова.

Макарова після поранення було госпіталізовано у тяжкому стані. Зараз загрози для його життя немає.

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Джерело: Нацполіція
замах, Київ, Нацполіція, Стрілянина
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