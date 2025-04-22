Внаслідок стрілянини у Києві поранено чоловіка: поліція розслідує замах на вбивство
Поліція встановлює обставини стрілянини у Києві вранці 22 квітня, внаслідок якої поранено чоловіка.
Стрілянина у Києві 22 квітня: що відомо
Чоловіка з вогнепальним пораненням виявили у Святошинському районі столиці сьогодні близько 08:50. Потерпілого госпіталізовано.
За місце події негайно виїхало керівництво Головного управління Національної поліції у місті Києві, працівники поліції, кінологи та медики.
Наразі вони встановлюють обставини стрілянини та розшукують осіб, причетних до злочину.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 ККУ (замах на умисне вбивство).
Днями біля одного з житлових комплексів у Солом’янському районі Києва невідомий чоловік напав із ножем на 69-річного журналіста та виконавчого продюсера Суспільного мовлення Юрія Макарова.
Макарова після поранення було госпіталізовано у тяжкому стані. Зараз загрози для його життя немає.