Стрельба в одном из отелей Киева: полиция задержала злоумышленника
Утром 14 мая неизвестный злоумышленник устроил стрельбу в одном из отелей Святошинского района Киева. Стрелка задержали, никто не пострадал.
Стрельба в гостинице в Святошинском районе Киева: что известно
Столичная полиция получила сообщение о стрельбе в гостинице сегодня около 07:30.
На место происшествия срочно выехали наряды правоохранителей и ввели специальную полицейскую операцию.
Стрелка удалось оперативно задержать.
К счастью, никто не пострадал.
Сотрудники полиции продолжают работать на месте, выясняются все обстоятельства.
Обещают позже рассказать детали стрельбы в отеле.
8 мая в Софиевской Борщаговке под Киевом произошла стрельба, в результате которой погибли два человека.
По данным полиции, 63-летний мужчина застрелил военного и его тещу.
Они выяснили, что между ними возник конфликт якобы из-за дополнительной оплаты, которую военный требовал за проданное оружие.