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Валентина Летяк, редактор ленты

Стрельба в одном из отелей Киева: полиция задержала злоумышленника

Поліція
Фото: Нацполиция

Утром 14 мая неизвестный злоумышленник устроил стрельбу в одном из отелей Святошинского района Киева. Стрелка задержали, никто не пострадал.

Стрельба в гостинице в Святошинском районе Киева: что известно

Столичная полиция получила сообщение о стрельбе в гостинице сегодня около 07:30.

На место происшествия срочно выехали наряды правоохранителей и ввели специальную полицейскую операцию.

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Стрелка удалось оперативно задержать.

К счастью, никто не пострадал.

Сотрудники полиции продолжают работать на месте, выясняются все обстоятельства.

Обещают позже рассказать детали стрельбы в отеле.

8 мая в Софиевской Борщаговке под Киевом произошла стрельба, в результате которой погибли два человека.

По данным полиции, 63-летний мужчина застрелил военного и его тещу.

Они выяснили, что между ними возник конфликт якобы из-за дополнительной оплаты, которую военный требовал за проданное оружие.

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Источник: Нацполиция
Київ, Нацполиция, Стрілянина
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