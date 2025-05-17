У пожежі на Одещині загинули двоє дітей: що відомо про трагедію
Внаслідок пожежі, яка спалахнула 17 травня у господарчій будівлі в селі Нові Маяки Березівського району Одеської області, загинули двоє дітей.
Пожежа на Одещині 17 травня: що відомо
Рятувальники, які прибули на виклик, виявили у сараї під час ліквідації займання тіла двох хлопчиків – 2018 та 2019 років народження.
Силами шести працівників ДСНС і двох одиниць спецтехніки пожежу було локалізовано о 12:13 та повністю ліквідовано о 12:25.
Наразі зʼясовуються всі обставини трагедії.
Жодної інформації щодо причин пожежі ще немає.
Кілька днів тому у Харкові через побутову пожежу загинула 55-річна жінка.
Тіло загиблої знайшли рятувальники під час ліквідації наслідків.
Пожежа могла виникнути внаслідок неправильного використання електроприладів, перегріву проводки та короткого замикання.