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Валентина Летяк, редакторка стрічки

У пожежі на Одещині загинули двоє дітей: що відомо про трагедію

У пожежі на Одещині загинули двоє дітей
Фото: ДСНС

Внаслідок пожежі, яка спалахнула 17 травня у господарчій будівлі в селі Нові Маяки Березівського району Одеської області, загинули двоє дітей.

Пожежа на Одещині 17 травня: що відомо

Рятувальники, які прибули на виклик, виявили у сараї під час ліквідації займання тіла двох хлопчиків – 2018 та 2019 років народження.

Силами шести працівників ДСНС і двох одиниць спецтехніки пожежу було локалізовано о 12:13 та повністю ліквідовано о 12:25.

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Наразі зʼясовуються всі обставини трагедії.

Жодної інформації щодо причин пожежі ще немає.

У пожежі на Одещині загинули двоє дітей

Фото: ДСНС

Кілька днів тому у Харкові через побутову пожежу загинула 55-річна жінка.

Тіло загиблої знайшли рятувальники під час ліквідації наслідків.

Пожежа могла виникнути внаслідок неправильного використання електроприладів, перегріву проводки та короткого замикання.

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Джерело: ДСНС
Одеська область, Пожежа, Смерть
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