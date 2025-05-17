В пожаре в Одесской области погибли двое детей: что известно о трагедии
В результате пожара, который вспыхнул 17 мая в хозяйственной постройке в селе Новые Маяки Березовского района Одесской области, погибли двое детей.
Пожар в Одесской области 17 мая: что известно
Спасатели, прибывшие на вызов, обнаружили в сарае во время ликвидации возгорания тела двух мальчиков — 2018 и 2019 годов рождения.
Силами шести работников ГСЧС и двух единиц спецтехники пожар был локализован в 12:13 и полностью ликвидирован в 12:25.
Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.
Никакой информации о причинах пожара пока нет.
Несколько дней назад в Харькове из-за бытового пожара погибла 55-летняя женщина.
Тело погибшей нашли спасатели во время ликвидации последствий.
Пожар мог возникнуть в результате неправильного использования электроприборов, перегрева проводки и короткого замыкания.