У Сумській області зафіксовано розширення напрямків, за якими російські війська намагаються просуватися невеликими штурмовими групами.

Окупанти намагаються просунутися на Сумщині

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, така тактика застосовується ворогом уже протягом певного часу, зокрема поблизу населених пунктів Басівка та Журавка.

Зараз дивляться

Проте останніми днями російські загарбники намагаються розширити зону своїх дій.

– Найбільш активно – це напрямок населених пунктів Басівка та Журавка. Але за останні дні бачимо, що ворог намагається розширити напрямки, де здійснює таку тактику. Лівіше від Журавки – це напрямок населених пунктів Володимирівка, Веселівка, – повідомив Демченко.

Попри значні втрати, російська армія продовжує направляти своїх військових через кордон.

Такі дії супроводжуються вогневим прикриттям із застосуванням артилерії, дронів і авіації.

– Передусім щоб знищити позиції українських воїнів і, власне, зменшити нашу обороноспроможність під час своїх штурмових дій, – додав речник.

Нагадаємо, ще у березні з’являлася інформація про начебто масштабний прорив ворога в Сумській області, однак у Центрі протидії дезінформації цю інформацію спростували.

Станом на квітень ситуація суттєво не змінилася — ворог продовжує атакувати малими групами з метою закріплення на українській території.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.