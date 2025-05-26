Окупанти розширюють напрямки наступу малих штурмових груп в Сумській області
У Сумській області зафіксовано розширення напрямків, за якими російські війська намагаються просуватися невеликими штурмовими групами.
Окупанти намагаються просунутися на Сумщині
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
За його словами, така тактика застосовується ворогом уже протягом певного часу, зокрема поблизу населених пунктів Басівка та Журавка.
Проте останніми днями російські загарбники намагаються розширити зону своїх дій.
– Найбільш активно – це напрямок населених пунктів Басівка та Журавка. Але за останні дні бачимо, що ворог намагається розширити напрямки, де здійснює таку тактику. Лівіше від Журавки – це напрямок населених пунктів Володимирівка, Веселівка, – повідомив Демченко.
Попри значні втрати, російська армія продовжує направляти своїх військових через кордон.
Такі дії супроводжуються вогневим прикриттям із застосуванням артилерії, дронів і авіації.
– Передусім щоб знищити позиції українських воїнів і, власне, зменшити нашу обороноспроможність під час своїх штурмових дій, – додав речник.
Нагадаємо, ще у березні з’являлася інформація про начебто масштабний прорив ворога в Сумській області, однак у Центрі протидії дезінформації цю інформацію спростували.
Станом на квітень ситуація суттєво не змінилася — ворог продовжує атакувати малими групами з метою закріплення на українській території.