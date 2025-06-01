РФ вдарила ракетою по навчальному підрозділу Сухопутних військ, є жертви

Сьогодні, 1 червня, Росія завдала ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. На жаль, є загиблі та поранені військовослужбовці.

Про це повідомляє Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Ракетний удар по навчальному центру ЗСУ

За даними військових, на момент удару жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. Після оголошення повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях. Зараз постраждалим надається необхідна медична допомога.

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Для з’ясування всіх обставин трагедії створено комісію та призначено службове розслідування, наголосило командування Сухопутних військ.

– У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до суворої відповідальності, – заявили у Сухопутних військах.

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