Вибухи в Ясинуватій: повідомляють про прильоти в районі залізниці

Вибухи в Ясинуватій, тимчасово окупованому місті Донецької області, пролунали ввечері 30 червня.

Вибухи у Ясинуватій сьогодні, 30 червня: що відомо

Інформація про серію вибухів у Ясинуватій сьогодні, 30 червня, уже заполонила мережу. Повідомляється, що є прильоти по залізниці.

Офіційної інформації про вибухи в Ясинуватій сьогодні поки немає.

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Однак керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко уже прокоментував вибухи у Донецьку, що пролунали майже одночасно.

За його словами, “ювелірна робота по росіянах в тимчасово окупованому Донецьку. Там дуже жирно”.

Нагадаємо, 28 червня агент руху спротиву АТЕШ провів успішну диверсію біля міста Ясинувата Донецької області і спалив релейну шафу на відрізку залізниці, що проходить важливим маршрутом до Донецька.

Поблизу цієї залізничної гілки розташовані військові частини, склади та промислові підприємства, тому тут регулярно проходять військові вантажі для постачання окупаційних військ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 223-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Скріншот: Сергій Братчук

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