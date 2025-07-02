Якість повітря в Житомирі після вибуху: який рівень забруднення фіксується

Якість повітря у Житомирі зараз є помірною. Проте жителів міста та області закликають зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці.

Про це свідчать дані сайту SaveEcoBot, який у режимі реального часу відстежує якість повітря у Житомирі та інших містах України. У Житомирському обласному центрі контролю та профілактики хвороб закликали місцевих жителів зачинити вікна.

Якість повітря в Житомирі 2 липня

ДУ Житомирський ОЦКПХ МОЗ України повідомляє, що на автомобільній дорозі М-06 Київ- Чоп стався вибух 2 липня близько 18:00, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.

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Наразі всі обставини та причини вибуху з’ясовуються.

Жителям Житомирської громади та області надали рекомендації для попередження можливого негативного впливу атмосферного повітря на здоров’я.

Зокрема, потрібно закрити вікна, зменшити перебування на вулиці, пити більше води та увімкнути очищувач повітря на максимум у разі його наявності.

За інформацією сайту SaveEcoBot, наразі якість повітря у Житомирі залишається помірною. Індекс якості повітря (AQI) становить 70 для PM2.5.

За даними з відкритих джерел, це не є безпосередньо небезпечним для населення загалом, але може бути проблематичним для чутливих груп, включаючи активних дітей і дорослих, а також людей із захворюваннями дихальних шляхів, такими як астма та інші.

Ввечері 2 липня потужний вибух пролунав за кільцевою дорогою Житомира на трасі в напрямку Києва.

Як повідомили у Поліції Житомирської області, вибух стався поблизу села Березина Глибочицької громади.

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