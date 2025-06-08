Планують перезапустити ЗАЕС: росіяни будують плавучу насосну станцію

Російські окупанти почали будувати плавучу насосну станцію, здатну перекачувати до 80 тис. кубометрів води на годину, з метою запуску Запорізької АЕС.

Про це повідомляє російське видання Neftegaz, посилаючись на голову держкорпорації Росатом Олексія Ліхачова.

Росатом підготував план введення в експлуатацію ЗАЕС

Як заявив Ліхачов, плавуча модульна насосна станція дасть змогу Росії повністю вирішити проблему водопостачання для охолодження енергоблоків під час виведення ЗАЕС на проєктну потужність.

Зараз дивляться

Очільник Росатома також зазначив, що компанія вже підготувала поетапний план введення станції в експлуатацію. Водночас він наголосив, що реалізація цього плану можлива лише за умови усунення всіх воєнних загроз, включно з прямими обстрілами та диверсіями.

Нестача води, необхідної для охолодження реакторів, стала однією з головних перешкод для перезапуску атомної станції після підриву Каховської ГЕС.

Росія не зможе відновити роботу ЗАЕС

Своєю чергою заступник міністра енергетики України Юрій Шейко заявив, що Росія не здатна забезпечити безпечне відновлення роботи окупованої ЗАЕС. За його словами, російські заяви щодо перезапуску станції є елементом шантажу як України, так і міжнародної спільноти.

Станція не готова до роботи, існують великі ризики включення енергоблоків у роботу. Має бути проведена повна інспекція обладнання і систем, адже ремонти на ЗАЕС не проводяться. Немає кваліфікованого персоналу, який знає обладнання, зокрема українського виробництва, що було встановлене після модернізації електростанції, – зазначив Шейко.

У квітні президент України Володимир Зеленський заявляв, що відновити роботу Запорізької АЕС без участі українських фахівців неможливо.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.