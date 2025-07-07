Атака на Харків 7 липня: є влучання у житловому районі, щонайменше 16 постраждалих

Атака на Харків триває. Над містом літають Шахеди, лунають вибухи.

Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив про щонайменше 16 поранених. Двоє – у важкому стані.

Атака на Харків сьогодні

Мер Харкова Ігор Терехов закликав містян перебувати в укриттях.

Зараз дивляться

За його словами, внаслідок атаки дронів є щонайменше шість прильотів по Харкову. У приватному секторі Холодногірського району горить будинок.

Спочатку повідомляли про 11 постраждалих. Пізніше кількість зросла до 16.

– Є попередня інформація про важкопоранену жінку, – написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

За словами Терехова шість Шахедів протягом буквально 10 хвилин, починаючи з початку одинадцятої дня, били по житлових вулицях, по машинах, по людях.

У Холодногірському районі зайнявся дах будівлі. Поруч – пошкоджені будинки, вибиті вікна, фасади, спалені авто. Є постраждалий.

– Влучили у дорогу біля житлових будинків – палають машини, пошкоджено тролейбусні лінії, стовпи, світлофори. В іншому місці удар був зовсім поряд з двоповерхівкою. Більше десяти авто розтрощено, – повідомив мер Харкова.

Вибухи також лунають і в Запоріжжі. Як повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров, внаслідок атаки безпілотників є руйнування та постраждалі.

Нагадаємо, зранку Харків вже був під атакою дронів. Відомо про влучання у дві багатоповерхівки, де сталися пожежі.

Кількість постраждалих станом на 10:00 зросла до 29, серед них троє дітей віком 3, 7 і 11 років.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 230-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.