Нічна атака України ракетами С-300/400 та 101 дроном: скільки збила ППО

У ніч проти 7 липня армія РФ атакувала Україну чотирма зенітними керованими ракетами С-300/400 та 101 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотником-імітатором різних типів.

Нічна атака на Україну: результати роботи ППО

Зенітними керованими ракетами С-300/400 росіяни атакували вночі з території Курської області.

А дронами – із напрямків Міллерово, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда (ТОТ Криму).

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У Повітряних силах ЗСУ станом на 09:30 підтвердили знешкодження засобами протиповітряної оборони 75 ворожих БпЛА на Півночі, Сході та Півдні країни.

58 дронів збито вогневими засобами ураження. А 17 – локаційно втрачено/подавлено РЕБ.

На жаль, були влучання ударних БпЛА у 10 локаціях, а також падіння збитих цілей – ще на семи.

Зокрема, вибухи лунали у Харкові, де внаслідок влучання у багатоповерхівки постраждали 29 людей, серед них троє дітей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 230-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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