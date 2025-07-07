Вибухи у Харкові: є влучання дронів у багатоповерхівки, серед 27 постраждалих – діти
Вибухи у Харкові пролунали вранці 7 липня під час атаки російських ударних дронів. Наразі відомо про влучання у дві багатоповерхівки, де сталися пожежі, є постраждалі.
Про наслідки вибухів у Харкові сьогодні розповіли мер міста Геннадій Труханов та голова ОВА Олег Синєгубов, а також в ДСНС.
Оновлено о 08:50.
Вибухи в Харкові під час атаки дронів: що відомо про наслідки
За словами Терехова, перші вибухи у Харкові сьогодні пролунали близько 05:30, під ударом Шахедів опинилися Шевченківський та Слобідський райони міста, де є влучання у дві багатоповерхівки.
Наразі відомо про 27 постраждалих, серед них троє дітей віком 3, 7 і 11 років.
– На цей час до лікарень доправили трьох постраждалих, зокрема одну дитину. Стан – середньої тяжкості. Медики надають усю необхідну допомогу, – розповів Синєгубов.
За даними рятувальників, у Шевченківському районі горіли квартири на восьмому поверсі 9-поверхівки (площа пожежі – 70 кв. м). Пожежу локалізовано, триває ліквідація.
У Слобідському – було влучання по території дитсадка та торговельного об’єкта. Горіли господарча споруда та авто (загальна площа — близько 10 кв. м). Пожежі ліквідовані.
Загалом у Харкові пошкоджено два багатоповерхові будинки, два автомобілі, кафе, магазин, дитсадок та гараж.
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