Вибухи у Харкові: є влучання дронів у багатоповерхівки, серед 27 постраждалих – діти

Вибухи у Харкові пролунали вранці 7 липня під час атаки російських ударних дронів. Наразі відомо про влучання у дві багатоповерхівки, де сталися пожежі, є постраждалі.

Про наслідки вибухів у Харкові сьогодні розповіли мер міста Геннадій Труханов та голова ОВА Олег Синєгубов, а також в ДСНС.

Оновлено о 08:50.

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Вибухи в Харкові під час атаки дронів: що відомо про наслідки

За словами Терехова, перші вибухи у Харкові сьогодні пролунали близько 05:30, під ударом Шахедів опинилися Шевченківський та Слобідський райони міста, де є влучання у дві багатоповерхівки.

Наразі відомо про 27 постраждалих, серед них троє дітей віком 3, 7 і 11 років.

– На цей час до лікарень доправили трьох постраждалих, зокрема одну дитину. Стан – середньої тяжкості. Медики надають усю необхідну допомогу, – розповів Синєгубов.

За даними рятувальників, у Шевченківському районі горіли квартири на восьмому поверсі 9-поверхівки (площа пожежі – 70 кв. м). Пожежу локалізовано, триває ліквідація.

У Слобідському – було влучання по території дитсадка та торговельного об’єкта. Горіли господарча споруда та авто (загальна площа — близько 10 кв. м). Пожежі ліквідовані.

Загалом у Харкові пошкоджено два багатоповерхові будинки, два автомобілі, кафе, магазин, дитсадок та гараж.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 230-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС

Фото : ДСНС

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