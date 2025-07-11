Збитки довкіллю внаслідок війни в Україні перевищують €108 млрд – Гринчук

Україна зафіксувала понад 9 тис. випадків завдання шкоди довкіллю внаслідок бойових дій, загальна сума збитків вже сягнула €108 млрд.

Про це під час тематичної панелі у межах Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC-2025) заявила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук, передає Міндовкілля.

Війна завдала збитків довкіллю на €108 млрд

– Збитки довкіллю від війни вже сягають €108 млрд – відновлення є питанням не лише національної безпеки, але й безпеки всього континенту, – наголосила Гринчук.

За її словами, наразі зафіксовано понад 9 тис. випадків руйнування довкілля внаслідок дій РФ.

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Серед найбільш резонансних – підрив Каховської ГЕС, забруднення річки Сейм, а також удари по новому безпечному конфайнменту на ЧАЕС.

Гринчук зазначила, що майже 23% території України залишаються замінованими.

Збитки гідротехнічній інфраструктурі становлять щонайменше $746 млрд, а орієнтовні витрати на її відновлення – майже $11 млрд.

Міністерка підкреслила, що руйнування природного середовища через війну – це не лише про якість життя громадян, а й про безпеку всього континенту.

Вона закликала розпочати екологічне відновлення вже зараз, не чекаючи завершення бойових дій.

Нагадаємо, Світлана Гринчук заявила під час Конференції ООН з питань зміни клімату, що за 1000 днів війни екологічна шкода, завдана воєнною агресією РФ, оцінюється приблизно у $71 млрд.

Унаслідок обстрілів та лісових пожеж в атмосферу потрапило додатково 180 млн тонн діоксиду вуглецю.

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