Вибухи у Дніпрі 17 липня: спалахнуло кілька пожеж, є загиблий та поранені

Потужні вибухи у Дніпрі пролунали після опівночі 17 липня – місто масовано атакували ударні дрони. Спалахнули кілька пожеж, є загиблий та поранені.

Наслідки вибухів у Дніпрі 17 липня

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що цієї ночі силами ППО над областю знищено 22 ворожі безпілотники, проте, на жаль, були і влучання.

– Під масованою атакою опинився Дніпро. В обласному центрі загинула одна людина. Ще 5 постраждали. Чоловіки 35, 37, 40 і 52 років госпіталізовані. Троє з них – у тяжкому стані. 70-річний потерпілий оговтуватися буде вдома, – розповів він.

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Також, за його словами, внаслідок вибухів у Дніпрі виникло одразу декілька пожеж, пошкоджені підприємства.

Вибухи у Дніпропетровській області сьогодні

У передмісті (Дніпровському районі) також були займання, у Солонянській та Слобожанській громадах понівечені господарська споруда і теплиця, розповів Лисак.

А по Нікопольському району (Нікополь і Марганецька громада) ворог бив FPV-дронами та з РСЗВ Град.

Тут постраждали 5 людей: чоловіки 31, 42, 65 років та 58-річна жінка. Усіх госпіталізовано у стані середньої тяжкості. 21-річний хлопець лікуватиметься вдома.

Крім того, загорілася автівка, пошкоджено приватний будинок і господарська споруда.

У Межівській громаді Синельниківського району FPV-дрони пошкодили інфраструктуру.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 240-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сергій Лисак

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