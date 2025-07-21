Через бізнес у РФ: затримано детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова

Руслана Магамедрасулова, керівника одного з територіальних управлінь детективів Національного антикорупційного бюро, затримали 21 липня представники Офісу Генерального прокурора та Служби безпеки України.

Затримали Руслана Магамедрасулова: що відомо

За даними слідства, посадовець, який відповідав за координацію діяльності НАБУ у прифронтових областях України, сприяв незаконному експорту технічної коноплі до РФ, вирощування якої організував його батько-підприємець — Сентябр Магамедрасулов.

До слова, батько Руслана Магамедрасулова має громадянство РФ, однак високопосадовець НАБУ не вказав цей факт під час оформлення допуску до державної таємниці, чим порушив закон.

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Мати підозрюваного Ірина Магамедрасулова проживає в Києві, але отримує пенсію у ДНР та публікує проросійські коментарі в соцмережах, зокрема у групах із Z-символікою.

Крім того, зʼясовано, що Руслан Магамедрасулов підтримував тісний контакт із колишнім народним депутатом забороненої проросійської партії ОПЗЖ Федором Христенком, який виявився резидентом ФСБ та наразі переховується за кордоном.

Слідство перевіряє інформацію щодо ймовірного передання секретної інформації з НАБУ представникам російських спецслужб.

Також під час документування протиправної діяльності посадовця НАБУ правоохоронці встановили, що замість того, щоби перебувати у Дніпрі, Руслан Магамедрасулов майже весь час проводив у Києві, а нещодавно кілька тижнів відпочивав на Канарських островах (острові Тенеріфе).

Наразі триває досудове розслідування. Вживаються всі необхідні заходи для встановлення повного кола осіб, причетних до злочину, і притягнення їх до відповідальності.

Високопосадовцю НАБУ готується повідомлення про підозру в пособництві державі-агресору за ст.111-2 Кримінального кодексу України

Джерело : Офіс генпрокурора

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