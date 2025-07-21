СБУ проводить щонайменше 70 обшуків у НАБУ: у бюро заявляють про порушення

Співробітники СБУ під час проведення обшуків у НАБУ 21 липня застосували силу до детектива, який не чинив спротиву, а також прийшли без судових ухвал.

Про це йдеться в заяві НАБУ, опублікованій на каналі антикорупційного бюро в Telegram.

Обшуки в НАБУ: офіційна позиція

Повідомляється, що наразі відомо про щонайменше 70 обшуків, які проводять співробітники СБУ та ОГП.

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Вони стосуються щонайменше 15 працівників НАБУ, водночас слідчі дії проводяться без правил, стверджує антикорупційне бюро.

– ⁠Підставами для цих дій у переважній більшості випадків називаються участь окремих осіб у дорожньо-транспортних пригодах. Проте деяким працівникам інкримінують можливі зв’язки з країною-агресором. Ці факти не є взаємопов’язаними, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що паралельно проводиться позапланова перевірка стану охорони державної таємниці, ініційована СБУ.

В НАБУ побоюються, що за результатами цієї перевірки СБУ може отримати інформацію щодо наявних та запланованих оперативних заходів САП і НАБУ і їхніх слідчих дій, що може зірвати розслідування.

– ⁠Триває також планова перевірка Держспецзв’язку, що охоплює технічну інфраструктуру НАБУ. ⁠Під час одного з обшуків було застосовано фізичну силу до детектива НАБУ, попри відсутність із його боку спротиву, – сказано в заяві.

Там додають, що на момент початку обшуків директор НАБУ перебував у службовому відрядженні у Великій Британії. Зокрема, там була запланована зустріч із міністром закордонних справ, однак тепер директору довелося негайно повернутися в Україну.

НАБУ стверджує, що проводить внутрішню перевірку обставин і з’ясовує усі правові підстави дій, зокрема щодо застосування сили до співробітника.

Там окремо наголосили, що ризик присутності агентів впливу Росії є актуальним для будь-якого органу влади, проте це нібито не повинно зупиняти роботу усієї інституції.

Джерело : НАБУ

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