РФ вдруге за добу атакувала локомотив на Придніпровській залізниці – Єрмак

Сьогодні на Придніпровській залізниці РФ вдруге за добу атакувала локомотив, який перевозив цивільний вантаж.

Атаки на Придніпровську залізницю 18 липня: що відомо

Росія атакувала локомотив, який перевозив цивільний вантаж. Ця атака стала другою за добу, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

На Дніпропетровщині ворог поцілив у електровоз, машиніст загинув, його помічник – поранений, але в стабільному стані, повідомила Укрзалізниця. Також у відомстві висловили глибокі співчуття родині загиблого.

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Андрій Єрмак наголосив, що це спланований терор проти цивільної логістики, а також залізничників.

– Що ж, Росія отримає відповідь, але ці агресивні методи лише демонструють, що жодних планів завершувати війну у росіян немає. Спрацює лише принцип миру через силу. Росіян треба зламати економічно, а також шляхом знищення їх ВПК, – додав він.

До речі, РФ не вперше чинить терор проти логістики Укрзалізниці. Так, російські війська здійснили атаку на вантажний поїзд у Донецькій області, у результаті чого було поранено машиніста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 241-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Андрій Єрмак

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