Атака на Харків: п’ятеро постраждалих, пошкоджено багатоповерхівки і підприємство

Харків опинився під масованим ударом російських військ у ніч на 26 липня. Окупанти протягом трьох годин нещадно обстрілювали Харків та область керованими авіабомбами, ракетами й безпілотниками.

Атака на Харків 26 липня – які наслідки

Мер Харкова Ігор Терехов і Державна служба з надзвичайних ситуацій розповіли, які наслідки нічної атаки на місто.

– Понад 20 ворожих ударів за майже три нічних години – чотири керовані авіабомби, дві балістичні ракети, а потім вже 15 Shahed, – зазначив Терехов.

Внаслідок російської атаки на Харків пошкоджено житлові багатоповерхівки, цивільне підприємство, дороги, контактну мережу.

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Станом на ранок триває ліквідація семи масштабних пожеж у Київському районі.

Через російські обстріли постраждали п’ятеро людей, серед них – троє рятувальників.

Терехов розповів, що вони дістали поранення вже після першого прильоту, коли російські війська завдали повторного удару.

У ДСНС зазначили, що після російської атаки пошкоджено три пожежно-рятувальних автомобілі.

– Попри небезпеку, вогнеборці рятували людей з-під обстрілів і переводили їх до укриття, – йдеться у повідомленні.

Загалом вдалося врятувати шістьох людей, серед них – двоє дітей, уточнили у ДСНС.

Потужні вибухи у Харкові прогриміли у ніч на 26 липня, коли російські війська атакували місто та область керованими авіабомбами, ракетами та безпілотниками.

Крім цього, обстріли у місті Зміїв Чугуївського району обстріли призвели до пожежі на території цивільного підприємства та в приватному секторі.

Як зазначив Терехов, горіли виробничі та складські будівлі, господарча споруда і трава.

За попередньою інформацією, у місті Зміїв постраждали три людини.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 249-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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