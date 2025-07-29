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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
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На Буковині стався землетрус: де відчувалися підземні поштовхи

Карпати
Фото: Unsplash

У вівторок зранку, 29 липня, у Чернівецькій області зафіксували землетрус магнітуди 2,3 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Землетрус у Чернівецькій області

Землетрус було зафіксовано поблизу населених пунктів Волока та Грушівка Чернівецького району на глибині 2 км.

Зараз дивляться

За класифікацією сейсмологів, цей землетрус відноситься до ледве відчутних.

Зазвичай вони не становлять небезпеки для населення та інфраструктури.

13 липня у Чернівецькій області також фіксували підземні поштовхи. Сейсмологи тоді оцінили їх магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера.

Землетрус було зафіксовано в районі селища Конятина Віжницького району.

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